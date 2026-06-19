La polémica por la concesión del estadio José María Minella sumó un nuevo capítulo luego de que el concejal y dirigente de Aldosivi, Juan Manuel Cheppi, cuestionara los cargos que la empresa Minella Stadium pretende cobrarle al club por la utilización del escenario deportivo.

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Durante una exposición en la sesión del jueves en el Concejo Deliberante, Cheppi mostró una factura superior a los 35 millones de pesos y aseguró que la institución no abonará una deuda que actualmente supera los 40 millones, al considerar que no hubo mejoras que justifiquen ese monto.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus críticas a las intervenciones realizadas por la concesionaria desde que asumió la administración del estadio.

"Pusieron dos plantitas y dos espejos adentro", lanzó el dirigente, en una frase que rápidamente se convirtió en el eje de sus cuestionamientos hacia la empresa.

Según sostuvo, más allá de esos cambios menores, no se observan obras de relevancia ni avances concretos en la puesta en valor del Minella, uno de los principales compromisos asumidos al momento de la concesión.

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Cheppi también afirmó que algunos servicios vinculados a la seguridad se vieron afectados y consideró que los trabajos realizados hasta el momento están lejos de justificar los montos reclamados a los clubes que utilizan el estadio.

Las declaraciones se produjeron en medio de un creciente debate político sobre la situación del Minella y el retraso en las obras anunciadas para su remodelación. Mientras desde distintos sectores reclaman avances concretos en el proyecto, el dirigente de Aldosivi puso el foco en la escasa intervención visible dentro del estadio.

"Nos quieren cobrar más de 40 millones de pesos y lo que hicieron fue poner dos plantitas y dos espejos", insistió, marcando su postura frente al reclamo económico de la concesionaria.

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Por el momento, desde Aldosivi sostienen que no abonarán la deuda reclamada y esperan explicaciones sobre los conceptos incluidos en la facturación emitida por Minella Stadium.