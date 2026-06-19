La FIFA confirmó la terna arbitral para el partido que disputarán la Selección argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se jugará el próximo lunes en Dallas y tendrá como árbitro principal al egipcio Amin Mohamed.

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El juez estará acompañado por sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha, mientras que los españoles Alejandro Hernández y Diego Sánchez completarán el equipo arbitral designado para el compromiso.

Será apenas el segundo partido mundialista en la carrera de Mohamed. Su estreno en una Copa del Mundo se produjo en esta misma edición, durante el encuentro entre República Checa y Corea del Sur, que terminó con victoria europea por 2 a 1.

La Selección argentina buscará sumar un nuevo triunfo tras el buen debut frente a Argelia. Del otro lado estará Austria, que también comenzó el torneo con una victoria al imponerse por 3 a 1 ante Jordania y llega con la posibilidad de encaminar su clasificación a la próxima instancia.

El partido se disputará el lunes 22 de junio a las 14 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas, escenario con capacidad para 80 mil espectadores. Será el primer encuentro de la Albiceleste fuera de Kansas City en este Mundial y, en caso de conseguir los tres puntos, el equipo de Lionel Scaloni asegurará su lugar en los 16avos de final.

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Los encuentros de la Selección argentina en la Copa del Mundo se pueden seguir por DSports, Telefe, TV Pública y TyC Sports, además de las plataformas DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y Disney+ Premium para suscriptores.

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