Y una vez más, todas las miradas se las llevó Lionel Messi, autor de los tres goles y figura indiscutida de la noche.

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Ganar en un debut mundialista nunca es sencillo. Sin embargo, cuando Lionel Messi está en la cancha, muchas veces parece fácil. A los 38 años y a pocos días de cumplir 39, el capitán argentino volvió a demostrar por qué es considerado el mejor jugador de todos los tiempos. Sobre él ya casi no quedan palabras para describirlo: simplemente hay que verlo jugar, competir y seguir batiendo récords.

UFFF, LIONEL CON LOS OJOS LLOROSOS DESPUÉS DEL GOL.



MIRÁ LA EMOCIÓN DE ESTE TIPO. ❤️🥹 pic.twitter.com/Ee793iTHH0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 17, 2026

Con su triplete ante Argelia, Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la histórica marca del alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales. Un nuevo récord para una carrera que parece no tener techo, incluso en sus últimos capítulos.

En el desarrollo del encuentro, Argentina mostró las virtudes que la llevaron a conquistar el mundo en los últimos años: efectividad, circulación de la pelota, paciencia para encontrar los espacios y jerarquía en los momentos decisivos. Sin embargo, también quedaron algunos aspectos defensivos para corregir, ya que frente a rivales de mayor exigencia esos detalles pueden costar caro.

Entre los puntos altos del equipo dirigido por Lionel Scaloni se destacaron Lisandro Martínez, firme en defensa, Nahuel Molina, de gran rendimiento por la banda derecha, y Enzo Fernández, quien fue el futbolista más claro en la distribución y generación de juego.

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Las tribunas del estadio estuvieron colmadas de hinchas argentinos, que acompañaron al equipo en una jornada cargada de emoción. Al finalizar el encuentro, Messi fue elegido como el MVP del partido y dejó reflexiones sobre el debut y su presente.

"Siempre los primeros partidos son difíciles y teníamos la experiencia del último Mundial. Todas las selecciones están muy trabajadas y físicamente son muy fuertes", señaló el capitán.

Además, volvió a referirse a su amor por el fútbol y a su vigencia: "A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito. Doy el máximo. Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Siempre que pueda voy a estar ahí intentándolo. Al final, las estadísticas son estadísticas".

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También reveló la emoción que vivió durante los últimos días: "Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación".

Con una actuación extraordinaria de Messi y un funcionamiento colectivo que sigue mostrando señales de fortaleza, Argentina dio el primer paso en el Mundial 2026. La campeona del mundo arrancó con autoridad y dejó en claro que continúa siendo una de las grandes candidatas al título.