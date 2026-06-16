De acuerdo con distintos medios paraguayos, el club guaraní cerró tanto el acuerdo contractual con el futbolista como la negociación con Wellington Phoenix, institución dueña de su pase. La oficialización del fichaje podría producirse en las próximas horas.

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Los rumores crecieron aún más luego de una sugestiva publicación realizada por Olimpia en sus redes sociales, donde el club utilizó emojis vinculados a Nueva Zelanda y al posible arribo del futbolista, alimentando las especulaciones entre los hinchas.

Payne también había despertado el interés de Deportivo Riestra, de Argentina, que presentó una oferta para quedarse con sus servicios. Sin embargo, la propuesta económica realizada por Olimpia fue considerablemente superior y terminó inclinando la balanza a favor del conjunto paraguayo.

De concretarse oficialmente, el lateral derecho llegará a un equipo que viene de conquistar el Torneo Apertura de Paraguay y que además disputará la Copa Libertadores 2027, uno de los principales objetivos deportivos que sedujeron al jugador de 32 años.

Tras el Mundial, Tim Payne afrontará así un nuevo desafío en Sudamérica, convirtiéndose en uno de los refuerzos más destacados del mercado de pases paraguayo.

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