A pocas horas del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó la conferencia de prensa oficial previa al encuentro frente a Argelia y dejó definiciones sobre el presente del equipo, la situación física de varios futbolistas y las expectativas para el inicio de la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

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Uno de los temas que más preocupación generaba era el estado de Emiliano Martínez, quien llegaba al torneo tras sufrir una lesión en una mano. Sin embargo, el entrenador despejó las dudas y confirmó que el arquero está en condiciones de ser titular. “Emiliano está bien y creo que va a jugar”, afirmó Scaloni ante los medios.

El director técnico también transmitió confianza respecto al momento que atraviesa el seleccionado nacional y destacó la experiencia adquirida por el plantel en los últimos años. “Ya tenemos la experiencia del último Mundial y tenemos la tranquilidad de que no se acaba en el primer partido. Estamos muy bien y estamos confiados. Llegamos en un buen momento”, sostuvo.

Pese a la expectativa que genera conocer la formación titular, Scaloni explicó que aún no había comunicado la decisión a sus jugadores. “Todavía no le dije el equipo a los jugadores. Se los voy a decir esta tarde”, señaló, dejando abierta la posibilidad de realizar ajustes en función de las características del rival y de las distintas variantes que ensayó durante la preparación.

En ese sentido, remarcó que los cambios tácticos forman parte de la planificación habitual del cuerpo técnico. “Siempre probamos variantes. No va por el lado de si nos faltan jugadores, sino por las situaciones de partido. La esencia del equipo será la misma”, explicó.

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La figura de Lionel Messi ocupó un lugar central durante la conferencia. Consultado sobre el capitán argentino, Scaloni fue contundente: “Todos queremos ver a Messi jugar. No veo nada negativo que él esté dentro de la cancha. Siempre fue fundamental y ahora lo será aún más. Se lo ve muy bien”. Las palabras del entrenador reflejan la importancia que sigue teniendo el rosarino dentro del equipo y la confianza que genera de cara a una nueva Copa del Mundo.

Otro de los nombres mencionados fue el de Julián Álvarez. El delantero, que había sido seguido de cerca por el cuerpo médico durante los últimos días, también recibió una buena noticia. “Julián está bien y está disponible. Es una opción más”, indicó el entrenador argentino.

Además, Scaloni aseguró que los inconvenientes físicos que afectaron a algunos integrantes del plantel ya quedaron atrás. “Los lesionados ya no están”, afirmó, mostrando tranquilidad respecto al estado general del grupo antes del estreno.

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Al analizar al rival del debut, el técnico evitó cualquier exceso de confianza y resaltó las cualidades del seleccionado africano. “Argelia tiene grandes jugadores y es muy similar a Marruecos. Viendo el partido con Brasil te das cuenta que no hay que confiarse. Han hecho méritos para estar en el Mundial y nos preocupa”, advirtió.

La conferencia había sido abierta por Nicolás Otamendi, uno de los referentes del plantel. El defensor aseguró que el equipo llega en buenas condiciones y remarcó la importancia de mantener la humildad. “Nos preparamos para competir y tenemos que tener la humildad para este tipo de competición. Llegamos muy bien”, expresó. Además, recordó la experiencia vivida en el debut de Qatar 2022 y señaló que será clave mantener la solidez defensiva desde el inicio del torneo.

Con la ilusión de volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol mundial, Argentina completará este lunes su última práctica antes de enfrentar a Argelia, en el encuentro que marcará el comienzo de su participación en el Grupo J del Mundial 2026.

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