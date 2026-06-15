Uno de los principales atractivos de la conferencia será la posible presencia de Lionel Messi junto al entrenador. De acuerdo con el protocolo de la FIFA, el director técnico debe comparecer acompañado por un futbolista y, al tratarse del debut en la Copa del Mundo, todo indica que el capitán argentino podría ser el elegido, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte de la Asociación del Fútbol Argentino.

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Mientras tanto, Scaloni continúa definiendo la formación titular para enfrentar al conjunto africano. El cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de varios jugadores que llegaron al torneo con distintas molestias, aunque la situación más observada es la del arquero Emiliano Martínez. El marplatense se recupera de una fractura en el dedo anular de la mano derecha y todo indica que estará desde el arranque ante Argelia. En los últimos entrenamientos realizó trabajos adaptados para evitar una sobrecarga en la zona afectada.

Argentina llegará al compromiso con la misión de comenzar con una victoria la defensa del título conseguido en Qatar 2022. El encuentro se disputará este martes en el Arrowhead Stadium de Kansas City y representa el primer paso de una fase de grupos que también incluirá cruces ante Austria y Jordania.

La expectativa es máxima alrededor del conjunto nacional, que vuelve a presentarse en una Copa del Mundo con Messi como referente y con Scaloni buscando seguir ampliando un ciclo que ya conquistó la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

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