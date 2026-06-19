El equipo nacional alcanzó la cima del certamen internacional que reunió a deportistas de distintos países y mostró un altísimo nivel competitivo durante toda la competencia. Entre los protagonistas de esta conquista se destacaron los marplatenses Angelo Fregonese y Agustín Bortolotto, quienes formaron parte del plantel que llevó la bandera argentina a lo más alto del podio.

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La obtención del título mundial representa un enorme logro para el deporte adaptado argentino y una recompensa al esfuerzo, la dedicación y el trabajo realizado durante años por jugadores, entrenadores y familias.

Este campeonato llega además después de otro importante resultado conseguido por la Selección Argentina en 2025, cuando se quedó con el subcampeonato en el European Basketball Championships disputado en Italia, demostrando una continuidad de rendimiento que hoy encuentra su premio máximo con la conquista mundial.

Con esta histórica consagración en Bulgaria, Argentina vuelve a escribir una página dorada en el deporte para atletas con síndrome de Down y celebra un título que llena de orgullo a todo el país.

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