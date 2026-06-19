El Mundial 2026 tendrá este viernes una nueva jornada cargada de acción con tres encuentros que prometen emociones y resultados determinantes para las aspiraciones de varios seleccionados. Estados Unidos buscará dar un paso firme hacia la clasificación, Marruecos intentará confirmar su buen momento frente a Escocia y Brasil saldrá a la cancha con la obligación de conseguir su primera victoria en el certamen.

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La actividad comenzará a las 16 con el duelo entre Estados Unidos y Australia. Ambos equipos llegan entonados tras sumar en su presentación inicial y saben que una victoria los dejaría muy cerca de asegurar su lugar en la próxima fase. Los norteamericanos intentarán hacer valer el apoyo de su público, mientras que los australianos buscarán seguir sorprendiendo.

Más tarde, desde las 19, será el turno de Escocia y Marruecos. El conjunto africano fue una de las revelaciones de la primera fecha al rescatar un empate ante Brasil y ahora quiere dar otro golpe para acomodarse en la tabla. Del otro lado estará una selección escocesa que comenzó con el pie derecho y pretende sostener su buen arranque.

El cierre de la jornada tendrá como protagonista a uno de los grandes candidatos al título. A partir de las 21.30, Brasil enfrentará a Haití con la necesidad de sumar de a tres luego de un debut que dejó más interrogantes que certezas. El empate ante Marruecos encendió algunas alarmas y la "Canarinha" sabe que no puede volver a dejar puntos en el camino.

Programación del viernes 19 de junio

16:00 – Estados Unidos vs. Australia

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19:00 – Escocia vs. Marruecos

21:30 – Brasil vs. Haití

Con selecciones que buscan encaminar su clasificación y otras obligadas a reaccionar, el Mundial ofrecerá una fecha que puede marcar un antes y un después en varios grupos. El plato fuerte estará en el cierre, cuando Brasil intente demostrar por qué sigue siendo uno de los máximos aspirantes a levantar la copa.

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