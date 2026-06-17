El equipo logró clasificarse a las semifinales de manera invicta, tras ganar todos los encuentros de la fase de grupos. En su debut superó a Hungría, luego venció a Turquía y cerró la primera etapa con una nueva victoria frente a Finlandia, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de la competencia.

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Gracias a esta destacada actuación, los chicos aseguraron su lugar entre los cuatro mejores equipos del certamen y esta tarde tendrán un nuevo desafío por delante.

La semifinal se disputará hoy a las 12:00 horas, nuevamente frente a Finlandia, en busca del pase a la definición del torneo.

Con esfuerzo, compromiso y un gran nivel de juego, el seleccionado llega a esta instancia con confianza y la ilusión intacta de seguir avanzando y luchar por el título.

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