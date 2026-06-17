El partido se disputará este miércoles desde las 14:00 (hora de Argentina) en Houston, Estados Unidos, donde los lusos buscarán comenzar con el pie derecho una competencia en la que aparecen como uno de los principales candidatos al título.

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A sus 41 años, Cristiano afrontará su sexto y último Mundial, un récord histórico para el astro portugués, que intentará guiar a su selección hacia la conquista de la única gran corona que aún falta en su impresionante carrera.

Además, el equipo dirigido por Roberto Martínez contará con varias de sus principales figuras, entre ellas Nuno Mendes, João Neves y Vitinha, piezas fundamentales de una generación que ilusiona a todo Portugal.

Por su parte, la República Democrática del Congo buscará dar el golpe en su regreso a una Copa del Mundo, enfrentando a una de las selecciones más poderosas del torneo.

Equipo arbitral

La FIFA designó al catarí Abdulrahman Al Jassim como árbitro principal del encuentro. Estará acompañado por sus compatriotas Taleb Al Marri y Saoud Almaqaleh como asistentes. El cuarto árbitro será Abongile Tom (Sudáfrica) y el quinto, Zakhele Siwela (Sudáfrica).

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En el VAR estará Khamis Al Marri (Catar), acompañado por Juan Soto (Venezuela) como AVAR y Hernán Mastrángelo (Argentina) como SVAR.

Con todos los ingredientes sobre la mesa, Portugal y RD Congo se preparan para protagonizar uno de los partidos más esperados de la jornada mundialista, con la atención centrada en Cristiano Ronaldo y el comienzo de su última aventura en una Copa del Mundo.

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