Estados Unidos venció a Australia por 2 a 0 en la fase de grupos del Mundial 2026, en un partido disputado dentro del Grupo D del certamen, con goles de Cameron Burgess en contra y Alexander Freeman.

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El conjunto estadounidense bajo la conducción técnica de Mauricio Pochettino se impuso sin contratiempos y logró posicionarse en el primer lugar de su grupo tras el encuentro, mientras que Australia quedó en el segundo puesto de la tabla.

El marcador se abrió a los 10 minutos del primer tiempo con un gol en contra de Cameron Burgess, y se amplió a los 42 minutos con una definición de Alexander Freeman.

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El equipo de las barras y las estrellas no contó con la presencia de Christian Pulisic, quien quedó fuera del partido por lesión.

Con este resultado, Estados Unidos rompió una racha de 96 años sin lograr dos victorias en un mismo Mundial, registro que no conseguía desde Uruguay 1930, cuando venció a Bélgica y Paraguay en fase de grupos.

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En la próxima fecha, Estados Unidos enfrentará a Turquía el 25 de junio a las 23:00 en el estadio de Los Angeles, mientras que Australia jugará ante Paraguay en el estadio de San Francisco en el mismo horario.

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