EE.UU. ganó y rompió una racha de 96 años en mundiales
Derrotó 2-0 a Australia por la fase de grupos del Mundial 2026, con goles en contra y de Alexander Freeman. Desde 1930 que no ganaba dos partidos en un mundial.
Derrotó 2-0 a Australia por la fase de grupos del Mundial 2026, con goles en contra y de Alexander Freeman. Desde 1930 que no ganaba dos partidos en un mundial.
Lo hará "para romper el ciclo de violencia en Medio Oriente y poner fin al conflicto, al sufrimiento y al hambre en Gaza", indicó el primer ministro.
El ataque dejó un saldo de 15 personas asesinadas y decenas de heridos, y es investigado como un acto de terrorismo con motivaciones extremistas.
Las víctimas tenían 39 y 50 años. El sospechoso fue detenido en una estación de tren con la ropa ensangrentada.
La víctima tenía 22 años y sufrió un paro cardíaco luego de que la correa de su mochila quedara enganchada en el mecanismo del medio de elevación.
El jurado consideró que el ataque fue premeditado y podría recibir prisión perpetua a fin de agosto.