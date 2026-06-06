Un hombre de 35 años murió tras ser atacado por un tiburón de aproximadamente 4,5 metros mientras practicaba pesca submarina junto a su familia cerca de Michaelmas Island, en la costa sur de Australia Occidental, en un hecho que volvió a encender las alertas en la región.

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El buzo fue mordido en el agua y trasladado de urgencia en una embarcación hasta la Albany Waterfront Marina, donde lo aguardaban equipos médicos. Pese a los intentos de reanimación, los paramédicos no lograron salvarle la vida.

El episodio generó conmoción en la comunidad de Albany. “No solemos tener tantos ataques de tiburón por acá”, expresó el vecino Grant Cavanagh, aunque relativizó el impacto al señalar que la actividad marítima continuará con normalidad.

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Por su parte, el pescador comercial Gregory Sharp advirtió sobre un incremento reciente en la presencia de grandes tiburones en la zona, vinculado a la migración de peces como sardinas y salmones y a la abundancia de focas en áreas como King George Sound, lo que atrae a estos depredadores.

El primer ministro de Australia Occidental, Roger Cook, lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a la familia de la víctima, al tiempo que calificó el hecho como “una tragedia”.

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En paralelo, el Departamento de Industrias Primarias y Desarrollo Regional colabora con la investigación y solicitó a la población reportar cualquier avistamiento de tiburones a las autoridades.

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El caso se suma a otro ataque fatal ocurrido el 16 de mayo, cuando Steven Mattaboni, de 38 años, murió tras ser mordido por un tiburón mientras practicaba pesca submarina en Rottnest Island. En lo que va del año, Australia registra cuatro muertes por ataques de tiburón.

Especialistas señalan que el aumento de estos episodios podría estar relacionado con una mayor presencia humana en el mar y con cambios en los patrones migratorios de los tiburones asociados al calentamiento del océano.

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Con información de TN