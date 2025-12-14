El Gobierno nacional condenó este domingo el ataque terrorista contra la comunidad judía ocurrido en Australia y lo definió como un atentado “motivado por el odio y la intolerancia”.

Ads

A través de un comunicado oficial, la Cancillería expresó su solidaridad con las víctimas, sus familiares y el pueblo australiano tras el tiroteo que dejó al menos 11 muertos y 29 heridos.

En el texto difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Argentina “condena enérgicamente el ataque perpetrado en Sídney, que provocó víctimas fatales y numerosos heridos en un acto de violencia dirigido contra civiles inocentes”, en particular contra familias judías que celebraban la festividad de Janucá.

Ads

Puede interesarte

El comunicado remarcó además que el antisemitismo “constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática y los valores fundamentales”, y reiteró la condena absoluta del país a “toda forma de terrorismo y extremismo violento, cualquiera sea su motivación o lugar de ocurrencia”.

En ese marco, el Gobierno argentino renovó su compromiso con la protección de las comunidades religiosas y la libertad de culto, así como con la cooperación internacional para prevenir y combatir el terrorismo en todas sus manifestaciones.

Ads

Por su parte, el presidente Javier Milei también se expresó a través de sus redes sociales, donde calificó el ataque como un “horror” y destacó el simbolismo de que haya ocurrido al inicio de Janucá, una festividad que, señaló, recuerda que “la luz vence a la oscuridad”.

El atentado ocurrió el domingo por la tarde en la playa de Bondi, en Sídney, a metros de un evento religioso. Dos atacantes abrieron fuego contra los asistentes: uno fue abatido por la policía y el otro quedó detenido, mientras las autoridades australianas continúan investigando el hecho y reforzaron las medidas de seguridad en la zona.

Fuente: TN