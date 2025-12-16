La policía australiana informó este martes que encontró explosivos improvisados y dos banderas artesanales de ISIS dentro de un automóvil relacionado con Naveed Akram, uno de los autores del atentado terrorista perpetrado el domingo en Bondi Beach, una de las zonas más concurridas de Sídney. El hallazgo fue confirmado por el comisario de la policía estatal, Mal Lanyon, en conferencia de prensa.

El vehículo, registrado a nombre de Akram, fue localizado estacionado en las inmediaciones de la playa poco después del ataque, que se produjo durante una celebración de la festividad judía de Janucá y es considerado uno de los más letales de la historia reciente del país. Según precisaron las autoridades, los artefactos encontrados eran de fabricación casera, aunque no se detalló su composición ni capacidad destructiva.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó el hecho como un ataque terrorista motivado por el antisemitismo y sostuvo que existen fuertes indicios de que los responsables actuaron bajo la influencia de la ideología del Estado Islámico. “Al parecer, esto estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico”, afirmó el jefe de Gobierno en declaraciones a la cadena pública ABC.

Los atacantes fueron identificados como Sajid Akram, de 50 años, y su hijo Naveed Akram, de 24. Ambos abrieron fuego con armas de cañón largo contra una multitud durante aproximadamente diez minutos. El padre murió abatido por la policía en el lugar, mientras que el hijo permanece internado en estado crítico y bajo custodia policial.

La investigación también se centra en los movimientos previos de los atacantes. Según confirmó la policía, padre e hijo viajaron a Filipinas durante gran parte de noviembre, una estadía que ahora es analizada para determinar si existieron contactos con redes extremistas o procesos de radicalización. Naveed Akram ya había sido identificado por los servicios de inteligencia en 2019, aunque entonces no fue considerado una amenaza inmediata.

Las autoridades continúan recolectando pruebas y analizando comunicaciones, desplazamientos y antecedentes de los implicados, mientras se refuerzan las medidas de seguridad en todo el país. El hallazgo de explosivos y símbolos de ISIS amplió el alcance de la investigación y refuerza la hipótesis de un ataque planificado con motivación terrorista.

Fuente: Infobae