El país se convirtió este miércoles en el primero del mundo en aplicar una prohibición total del uso de redes sociales para menores de 16 años, una reforma impulsada por el primer ministro Anthony Albanese y celebrada como un avance para “devolverles el control a las familias” frente a los gigantes tecnológicos. La norma comenzó a regir en todo el país y ya generó reacciones entre padres, docentes y adolescentes.

Albanese sostuvo que la medida “afirma el derecho de los chicos a vivir su infancia”, aunque admitió que su implementación será compleja. Desde la madrugada, miles de jóvenes vieron bloqueadas sus cuentas en plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube y Snapchat, lo que motivó mensajes de despedida, intentos de evasión mediante trucos digitales y preocupación de las familias.

Las empresas tecnológicas deberán eliminar las cuentas de usuarios australianos que no acrediten tener 16 años o más, bajo pena de multas que pueden alcanzar los 49,5 millones de dólares australianos. La encargada de controlar el cumplimiento será la Comisionada de Seguridad Electrónica, Julie Inman Grant, quien ya envió requerimientos a diez plataformas exigiendo informes sobre cierres de cuentas y mecanismos de verificación.

El gobierno espera publicar antes de Navidad un balance preliminar sobre el cumplimiento de la ley. Mientras tanto, la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, advirtió que los adolescentes que lograron engañar la tecnología “no podrán hacerlo por mucho tiempo”, ya que las plataformas deberán reevaluar de forma constante el comportamiento de cada cuenta para detectar menores.

La prohibición generó apoyos de organizaciones de padres afectados por delitos digitales. Uno de ellos fue Wayne Holdsworth, quien impulsó la norma tras el suicidio de su hijo víctima de sextorsión online, y consideró la ley como “un comienzo necesario”. También se sumaron defensores jóvenes, como Flossie Brodribb, de 12 años, quien afirmó que la iniciativa “hará que los chicos crezcan más sanos y seguros”.

No obstante, surgieron críticas desde sectores vinculados al entretenimiento: familias de adolescentes actores e influencers advirtieron que la prohibición afectará sus ingresos y visibilidad profesional. Además, la Comisionada de Privacidad, Carly Kind, planteó dudas sobre cómo verificarán las plataformas la edad de millones de usuarios sin violar derechos, aunque destacó que la ley obliga a eliminar los datos utilizados para ese proceso.

Fuente: AP