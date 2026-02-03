Una joven australiana de 22 años murió tras sufrir un accidente en un centro de esquí de Japón, luego de que su mochila se enganchara en una telesilla y fuera arrastrada por el mecanismo, informaron autoridades locales.

Ads

La víctima fue identificada como Brooke Day, quien se encontraba practicando snowboard en el complejo Tsugaike Mountain Resort, ubicado en el centro del país. El hecho ocurrió el viernes 30 de enero, cerca de las 9 de la mañana, cuando la joven se disponía a utilizar el medio de elevación junto a un grupo de amigos.

Según la información oficial, una hebilla de la correa de su mochila, que estaba desabrochada, quedó atrapada en el sistema de la telesilla. El personal del centro activó el protocolo de emergencia y detuvo el mecanismo, pero la joven sufrió un paro cardíaco. Fue trasladada en ambulancia a un hospital cercano, donde falleció poco después.

Ads

Puede interesarte

Desde la empresa operadora del complejo explicaron que la mochila permaneció sujeta al cuerpo de la víctima debido a que el broche frontal sí estaba abrochado. Además, precisaron que se trataba de una mochila de rescate para avalanchas, utilizada habitualmente por esquiadores y snowboarders.

La familia de la joven informó que Day practicaba snowboard desde los 11 años y que se encontraba en su cuarta temporada en Japón. En un comunicado, sus padres señalaron que estuvieron junto a ella en el hospital y expresaron que falleció “en paz”.

Ads

El director ejecutivo del resort, Tsuneo Kubo, indicó que la empresa colabora con la policía y las autoridades locales para esclarecer las circunstancias del hecho. La telesilla involucrada permanecerá fuera de servicio hasta que concluyan las pericias y se definan nuevas medidas de seguridad.

Desde el gobierno de Australia, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio expresó sus condolencias a la familia y confirmó que brinda asistencia consular.

Fuente: TN