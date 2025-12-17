Un joven de 24 años fue acusado formalmente por la Policía australiana por su presunta participación en el atentado ocurrido el domingo durante una celebración judía en la playa de Bondi, en Sydney.

Ads

El imputado fue identificado como Naveed Akram, quien permanece internado con heridas graves bajo custodia policial. Según informaron las autoridades, enfrenta 59 cargos, entre ellos 15 por asesinato, uno por terrorismo y otros delitos graves vinculados al ataque armado. Debido a su estado de salud, será indagado por videoconferencia en los próximos días.

De acuerdo al Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo de Nueva Gales del Sur, el atentado se desarrolló durante unos nueve minutos y tuvo como víctimas a personas de entre 10 y 87 años. Hasta el momento, doce de los fallecidos fueron identificados oficialmente, mientras que más de 40 personas debieron ser hospitalizadas por heridas de bala y otras lesiones.

Ads

Puede interesarte

La investigación sostiene que Akram actuó junto a su padre, Sajid Akram, de 50 años, quien murió abatido por la Policía durante el operativo. Las autoridades indicaron que no hay indicios de otros implicados, aunque la causa continúa abierta. En el vehículo utilizado por los atacantes se hallaron banderas caseras del Estado Islámico, lo que refuerza la hipótesis de un ataque inspirado en el extremismo islamista.

Según datos preliminares, padre e hijo habrían planificado el atentado en un departamento alquilado y días antes habían viajado al sur de Filipinas, una región donde operan grupos islamistas. Para los investigadores, ambos actuaron de manera independiente, pero influenciados por la misma ideología radical.

Ads

El Gobierno anunció que endurecerá las leyes sobre tenencia de armas, mientras que la sociedad australiana expresó su solidaridad con las víctimas: miles de personas donaron sangre y se realizaron vigilias y funerales bajo un fuerte operativo policial en Sydney, en medio de un profundo clima de duelo.

Fuente: TN