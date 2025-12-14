Un tiroteo ocurrido este domingo por la tarde en la playa de Bondi, en Sídney, dejó un saldo de 11 personas muertas y al menos 29 heridas durante una celebración por la festividad judía de Janucá. El ataque se produjo cerca de las 18.40, en una de las zonas más concurridas de la ciudad, y generó una inmediata respuesta policial.

Según informaron medios locales, testigos escucharon más de 50 disparos en las inmediaciones de Campbell Parade, a metros del evento religioso. En el lugar había cientos de familias reunidas cuando dos hombres abrieron fuego contra los asistentes.

La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó que uno de los atacantes fue abatido durante el operativo y que el segundo sospechoso fue detenido. Además, indicó que la operación policial continúa y solicitó a la población evitar la zona y respetar todas las indicaciones de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades sanitarias confirmaron que entre los heridos se encuentran al menos dos agentes policiales, mientras que los equipos de emergencia continúan asistiendo a las víctimas. El hecho es investigado para determinar el móvil del ataque, aunque referentes de la comunidad judía sostienen que se trató de un acto deliberado y dirigido.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, calificó las imágenes y denuncias del ataque como “profundamente angustiantes”, mientras que la líder opositora, Sussan Ley, expresó su solidaridad con la comunidad judía y condenó el hecho como un acto de odio en un contexto de celebración y paz.

Dirigentes internacionales y líderes comunitarios enviaron mensajes de condolencias y rechazo al antisemitismo, mientras Australia permanece en estado de conmoción por uno de los ataques más graves registrados en espacios públicos en los últimos años.

Fuente: TN