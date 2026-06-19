La Selección argentina continúa con su preparación en Kansas de cara al segundo compromiso del Mundial 2026 y Lionel Scaloni evalúa modificaciones en el equipo que viene de debutar con una contundente victoria ante Argelia.

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Mientras el cuerpo técnico espera contar con todos los futbolistas en plenitud física para comenzar a definir el once titular, algunas situaciones particulares mantienen abiertas varias incógnitas de cara al duelo frente a Austria.

Una de las noticias más positivas de las últimas horas fue la recuperación de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo trabajó con normalidad junto al resto del plantel y volvió a quedar a disposición del entrenador, por lo que podría regresar al equipo titular.

En contrapartida, Gonzalo Montiel realizó tareas diferenciadas debido a una sobrecarga muscular. Aunque su presencia ante Austria no parece correr riesgo, el cuerpo técnico sigue de cerca su evolución para evitar complicaciones.

Los puestos que están bajo análisis

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Además de las cuestiones físicas, Scaloni también analiza variantes desde lo futbolístico. Según trascendió, Montiel, Thiago Almada y Lautaro Martínez son algunos de los jugadores que están siendo evaluados de cara a la próxima formación.

En el caso de los delanteros, el entrenador busca alternativas para potenciar el funcionamiento ofensivo pese al triunfo conseguido en el debut mundialista.

Con varios días por delante antes del encuentro, las prácticas serán determinantes para terminar de definir el equipo que buscará dar un nuevo paso hacia la clasificación.

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Cuándo vuelve a jugar Argentina

La Albiceleste enfrentará a Austria en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, escenario donde Argentina jugará sus últimos dos compromisos de esta instancia.

Luego de la goleada por 3 a 0 sobre Argelia, el conjunto de Scaloni llega con la posibilidad de asegurar anticipadamente su clasificación a la siguiente ronda y seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022.

