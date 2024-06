La Liga Nacional de Básquet ha terminado para Peñarol pero de una forma muy distinta a la que se inició. Aquél 1-10 se transformó en la lucha hasta un quinto juego ante el campeón, Quimsa, por pasar a semifinales. El camino no fue fácil y el manager del equipo "Milrayitas", Pablo Sebastián Rodríguez habló en Marca Deportiva Radio al respecto.

"El arranque no fue bueno, tuvimos problemas con la llegada de Al, la lesión de Mogga Lado y cosas que nos perjudicaron. Tuvimos que cambiar de rumbo, fuimos en búsqueda de algunos cambios y terminamos haciendo una campaña extraordinaria jugando de igual a igual contra el campeón de América exigiéndolos al máximo. Nos deja tranquilos", sintetizó "Tato".

Decidir un cambio en ese momento era clave, pero aún más importante saber a quien tenían que traer para revertir el rumbo: "estamos para tomar decisiones, pero a veces salen bien o mal. Laginestra era el entrenador indicado para ese momento y tuve que convencer a varios que no creían que era así. Le dije a Hernán que hizo magia, si sacamos el inicio de la temporada estaríamos terceros o cuartos. Se hizo un campañón porque el equipo compró lo que Hernán quería, era un placer verlos entrenando".

Hoy con el resultado puesto, la decisión de Laginestra fue la correcta, pero el Manager debió nutrirse de información para confiar en él: "antes de traerlo, uno busca información. Hablé con muchos jugadores que lo habían tenido y me decían que era muy bueno. Es uno de los mejores entrenadores de la Liga, tácticamente y por la pasión que le mete para sacar el equipo adelante. Se ha venido entre las fiestas para empezar a entrenar a los jugadores que estaban acá. Estaba enfocado en sacar a Peñarol de la zona de descenso, no había muchos que querían agarrar. Me ha tocado estar con entrenadores muy buenos y Laginestra está a la par de los grandes entrenadores que he tenido".

Después demostró que también es un gran estratega y eso le permitió anular a equipos como San Martín y por momentos a Quimsa: "le gusta mucho hablar de básquet, nos apasiona esto. Los entretiempos, los scoutings, como fue cambiando los planteos ante San Martín desde la defensa y también contra Quimsa. Fue un placer compartir con él, tenemos una relación muy buena, estoy agradecido. Él se quiere quedar y nosotros también lo queremos, sabemos que no será fácil. Haremos un esfuerzo para retener la mayoría del plantel".

Por otro lado, estuvo la gran tarea de algunos jugadores como Joaquín Valinotti que además fue elegido como jugador de Mayor Progreso en la temporada: "estamos felices de la temporada de Joaquín, es una persona extraordinaria. Estoy en contacto con su representante, estoy viendo la posibilidad de que se quede pero si él se quiere ir afuera será difícil. Dependerá de su decisión de vida. Si se queda en Argentina, haremos el esfuerzo para tenerlo".

Otro jugador que es difícil que regrese es Al Thornton que se haga ganado el cariño del hincha en base a su esfuerzo y talento: "con Al es particular porque cuando lo trajimos por primera vez, no era tan conocido y pegamos una afinidad muy grande. Todos lo amamos por su forma de jugar, de ser, de querer ganar y llevar a Peñarol lo más arriba posible. Siempre tenemos la ilusión de que se quede porque está entre los 3 o 4 mejores extranjeros de la historia del club".

Mientras ya empiezan a plantear como jugar la próxima temporada, hay una posibilidad de volver a jugar un torneo internacional. En este caso sería el InterLigas si se confirma el mismo formato del año anterior: "la gente acompañó como siempre, quedaron todas los hinchas muy conformes y haremos el esfuerzo para armar un equipo competitivo. Será una alegría volver a jugar un torneo internacional si nos toca. A todos les gusta estar en ese tipo de torneos, ojalá podamos retener la mayoría del grupo porque son grandes personas que dejaron todo por el club", finalizó "Tato" Rodríguez.