“Tato” Rodríguez: “Haremos el esfuerzo para mantener cuerpo técnico y jugadores”

El Manager Deportivo de Peñarol analizó la temporada del equipo en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y se refirió al desafío de mantener el proyecto para la próxima Liga Nacional. También se refirió a la salida de Domingo Robles de la presidencia del club: “Tendremos que formar un grupo de trabajo y s