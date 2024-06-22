Tato Rodríguez: "Queremos retener la mayor parte del plantel"
El manager de Peñarol habló en Marca Deportiva Radio sobre la temporada del equipo y las continuidades de Laginestra, Valinotti y Thornton.
El manager de Peñarol habló en Marca Deportiva Radio sobre la temporada del equipo y las continuidades de Laginestra, Valinotti y Thornton.
El Manager Deportivo de Peñarol analizó la temporada del equipo en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y se refirió al desafío de mantener el proyecto para la próxima Liga Nacional. También se refirió a la salida de Domingo Robles de la presidencia del club: “Tendremos que formar un grupo de trabajo y s
El emblema del "Milrayitas" se convirtió en el nuevo manager integral del club y sus tareas abarcarán desde el profesionalismo hacia las inforeriores. El ex capitán brindó los lineamientos de cara a la próxima temporada, en un diálogo con El Marplatense.