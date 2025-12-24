La llegada de Esteban Giri a la presidencia del Milrayitas, con el apoyo de su antecesor Amodeo, implementó modificaciones de raíz que atravesaron a todas las áreas profesionales del equipo. En la primera parte del año, Peñarol se quedó en las puertas de los Playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol y, aunque con el mismo entrenador Hernán Laginestra venía de salvarse del descenso, el abrupto final de la temporada 24/25 dejó sabor a poco.

Por eso, el flamante presidente no dudó en desarrollar sus ideas nomás comenzada su gestión. Se apoyó en dos continuidades: la del manager, el ídolo Tato Rodríguez, y la del jugador de mayor jerarquía y el más querido por los hinchas, Al Thornton. El resto fue todo nuevo y moderno. El entrenador Leo Costa llegó a Mar del Plata para impartir entrenamientos basados en las estadísticas, tecnologías a favor de los jugadores y dinámica para jugar al 100 por ciento en cada minuto de partido.

Así, por ejemplo, Peñarol arrolló en el mes de noviembre donde abrochó su séptimo triunfo seguido. Entre sus víctimas pasaron Quimsa y el bicampeón Boca, poderosos del torneo. Pero todo lleva una adaptación. Y la misma intensidad lo traicionó en algunos lapsos de la Liga. Recién comienza el certamen, la clasificación a Playoffs parece encaminada y se consiguió algo mucho más importante: la identidad.

Y la identidad es la que buscaba la dirigencia. Un cuerpo técnico que persigue la eficacia, jugadores con hambre para mejorarla y el público sintiéndose parte. Peñarol también derrotó a Atenas, que si bien no tiene un equipo como los grandes que disputaron títulos con el Milrayitas, siempre es especial para los fanáticos del Materno.

Brindará con la tranquilidad de haber cambiado a tiempo y a gusto. Los resultados mandan, Laginestra no los obtuvo en 2025 y Costa va por buen camino. El 2026 será el veredicto para su temporada, pero en términos de gestión el club volvió a codearse con los grandes. Contrató pensando en pelear lo más alto posible, venció a estructuras poderosas en la cancha y sueña con devolverle a Mar del Plata las primeras planas del básquetbol nacional. Demandará tiempo, no obstante este fue sin dudas el año de la reconstrucción.

