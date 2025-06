Jugar por mantener la categoría en la Liga Nacional siempre es un momento especial. Algunos terminan imponiéndose y todo es felicidad, pero a otros les toca el lado ingrato de la situación.

El jugador de Peñarol Ignacio Bednarek, reforzó a Argentino de Junín en plena temporada y terminó celebrando la permanencia del conjunto “Turco” venciendo a Zárate Básket.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), el rosarino contó lo que fue viviendo a lo largo de estos últimos meses: “La experiencia fue buena, yo sabía a dónde iba, sabía la situación del equipo pero yo lo único que quería era jugar, preferentemente mantenerme en Liga. Pese a todas las circunstancias, todos los problemas que tenía el equipo, yo lo único que quería era jugar y obviamente sacar al equipo adelante todos juntos. Por suerte se nos dio, salió todo bien, conseguí lo que fui a buscar y fue una buena temporada, una experiencia positiva”, resumió.

Para “Nacho” fueron claves los minutos que tuvo en el inicio de la temporada donde los juveniles debieron hacerse cargo de un Torneo Interligas donde el “Milrayitas” no tenía todavía fichas mayores. “Gracias al Interligas se me abrió esa posibilidad. Si hubiésemos ido a la Interligas con un equipo completo, no creo que hubiera pasado nada de lo que pasó estos meses. El hecho de que Peña tuvo un inicio flojo de temporada por cuestiones de fichajes en lo personal me ayudó para arrancar la Liga jugando y mostrarme para esa misma temporada”.

Argentino de Junín tenía claro que iba a tener que jugar por la Permanencia tarde o temprano y enfocarse en la exigencia de los partidos, sabiendo lo que se viene era una tarea compleja: “Nosotros entrenábamos siempre para sacar todos los partidos adelante, hablando de temporada regular. Una vez que ya estaba todo más o menos decidido, creo que faltando cinco fechas ya jugamos con la cabeza pensando en Zárate, que era el posible rival. Íbamos a afrontar los partidos pensando en cómo vamos a defender a Zárate. La gente nos apoyaba porque son todos locos por Argentino en Junín”.

Al momento de jugar la final, el escenario de desventaja de localía cambió al ganar un partido en Zárate y luego se impuso en los dos encuentros jugados en el “Fortín de las Morochas”. Bednarek recordó que “el ambiente fue una locura mal, toda la cancha llena. Jugamos el jueves y el martes las entradas ya estaban agotadas. Encima la tribuna está a 1 metro de la cancha y la verdad que fue hermoso. Nosotros también usamos la gente a nuestro favor y sabíamos que si nosotros nos llevamos un partido en Zárate, después en Junín no tenían chance”.

La fiesta se desató en el momento de la permanencia asegurada con una invasión de cancha y una celebración generalizada: “apenas terminó el partido nos metimos toda la cancha y me pidieron hasta las zapatillas. Les dije que si les regalaba las zapatillas, no tenía para mí después. Nos quedamos festejando y fue como que nos fuimos todos juntos con los hinchas de la cancha”, agregó el rosarino.

Después de esta gran experiencia, sabe que tendrá que volver a Peñarol para ganarse nuevamente sus minutos. Los dirigentes ya avisaron que es necesario que los chicos sumen tiempo de juego y, con esa premisa, Bednarek tendrá su lugar: “A mí la verdad que me encantaría jugar en Peñarol, más que nada ya por el cariño que le tengo, hace muchos años que estoy en el club. Me encantaría y ojalá que sea así; que los chicos tengamos la oportunidad más que nada para nuestro futuro. Quiero dar ese salto en el club y después ver qué pasa", indicó finalmente.