Peñarol de Mar del Plata completó dos semanas de actividad en la pre-temporada y recibió en las últimas horas la mejor noticia: el goleador de la última Liga Nacional Al Thornton ya está en la ciudad de Mar del Plata para sumarse a la preparación.

Siempre contar con todos los jugadores durante un largo tiempo de la preparación siempre es una buena noticia para el entrenador Leonardo Costa que tendrá tres semanas de intensidad plena antes del inicio de la Liga Nacional pautada para finales del mes de septiembre.

Mientras estas circunstancias suceden, la dirigencia del conjunto marplatense junto al cuerpo técnico están buscando opciones de partidos amistosos para empezar a darle forma también a la idea basquetbolística del equipo. En ese sentido, la opción más cercana es ir a Buenos Aires a jugar con los equipos que están allí para hacer una mini gira.

Otra de las opciones que se empezó a barajar es ir unos días a Uruguay para hacer allí también una serie de partidos amistosos, pero todavía nada está confirmado.

Todavía Peñarol no conoce cuál será su camino inicial para la Liga Nacional y en esta coyuntura que tiene la ciudad es un dato importante ya que el gobierno municipal no ha firmado todavía el contrato con la empresa Minella Stadium SA que será la encargada de tomar posesión no sólo del Minella sino también del Polideportivo “Islas Malvinas” por lo que se espera tener detalles para confirmárselo a la empresa y recibir el visto bueno.

