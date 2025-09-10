Peñarol confirmó oficialmente la conformación de su plantel con la llegada del jugador apuntado como última incorporación: Augustine “Gus” Okafor. El ala-pivot llegará a la ciudad para alternar minutos con Al Thornton en la posición de Ala-Pivot.

Con 26 años y 2.01 metros de altura, el nacido el 9 de agosto de 1999 en Baltimore llegó a Mar del Plata el miércoles por la noche y está dispuesto a sumarse de inmediato a la pre-temporada del equipo de Leonardo Costa de cara a lo que será el inicio de la Liga Nacional.

Después de la baja de Gastón Córdoba, necesitaba completar el plantel y la variante siempre estuvo enfocada en un jugador extranjero. Las credenciales de Okafor eran del interés del cuerpo técnico porque luego de su experiencia en el básquet universitario de los Estados Unidos, pasó por Dinamarca y luego fue a Francia.

Ahí, en el Evreux de la segunda división del básquet francés, tuvo promedios de 9.1 puntos (45% en dobles y 38.5% en triples), además de 3.1 rebotes y 1 asistencia por partido.

Mientras tanto, la dirigencia del equipo “milrayitas” sigue trabajando en la confirmación de partidos amistosos pero es difícil organizar viajes si no está definido el fixture para los primeros partidos de la temporada ya que todos deben armar su logística en torno a esa situación.

Siguen apareciendo como posibilidades la chance de hacer un viaje a Buenos Aires para jugar distintos amistosos, pero todavía no hay confirmación al respecto.