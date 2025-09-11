La cuenta regresiva llegó a su fin: la temporada 2025/26 de La Liga Nacional ya tiene fecha de inicio y fixture confirmado. El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) anunció cómo se jugarán los primeros encuentros de la Fase Regular, en un calendario diagramado en función de las ventanas FIBA y la participación de los clubes en torneos internacionales como la BCLA y la Liga Sudamericana.

El salto inicial será el miércoles 24 de septiembre en La Bombonerita, donde se enfrentarán Boca Juniors, último campeón y defensor del título, ante Racing de Chivilcoy, flamante ascendido tras consagrarse en La Liga Argentina.

Un punto destacado del calendario será la Supercopa de La Liga, que pondrá cara a cara a Boca Juniors (campeón de la temporada 2024/25 y de la Copa Súper 20 2025) e Instituto, subcampeón en ambas competencias.

Para Peñarol, el primer partido se jugará el viernes 26 de septiembre iniciando una mini gira de dos partidos. Ese día se enfrentará con San Lorenzo en el “Roberto Pando” y el domingo 28 visitará a Ferro en el “Héctor Etchart”.

Luego tendrá durante todo el mes de octubre, 4 partidos en condición de local: el primero será ante Regatas de Corrientes, luego Quimsa, Instituto y cerrará el mes recibiendo a La Unión de Formosa del marplatense Guillermo Narvarte.

Por el momento es lo que se dio a conocer de este inicio de temporada que tendrá un octubre plenamente marplatense en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”.

Fechas claves

El calendario de la temporada tiene marcadas fechas importantes: el salto inicial será el 24 de septiembre, mientras que el cierre de la Fase Regular está previsto para el domingo 19 de abril de 2026.

Además, habrá el receso por las fiestas de fin de año, estará comprendido entre el 22 y el 25 de diciembre y entre el 30 de diciembre y el 5 de enero, jornada en la que los equipos regresarán a la acción. También será clave tener en cuenta las fechas de los torneos internacionales, ya que Boca, Instituto y Obras representarán al país en la BCLA, mientras que Quimsa, Regatas y Oberá lo harán en la Liga Sudamericana.

Estos serán los primeros partidos del calendario oficial de La Liga Nacional 2025/26 para Peñarol:

Viernes 26 de septiembre

San Lorenzo vs. Peñarol

Domingo 28 de septiembre

Ferro vs. Peñarol

Sábado 4 de octubre

Peñarol vs. Regatas Corrientes

Miércoles 8 de octubre

Peñarol vs. Quimsa

Domingo 12 de octubre

Peñarol vs. Instituto

Domingo 19 de octubre

Peñarol vs. La Unión