No es un secreto el profundo vínculo que han forjado Facundo Campazzo y Peñarol, el club del cuál dio el salto de las grandes ligas en una carrera que todavía lo tiene en un lugar de privilegio.

Ads

Sin embargo, cada vez que una palabra del cordobés está dedicada al pueblo “Milrayitas” termina haciendo que ese vínculo se fortalezca.

En su reciente paso por el país, el base fue consultado por Joaquín Salerno sobre una posibilidad en el futuro de volver a la Liga Nacional y ahí fue nuevamente rutilante con su elección: “obviamente no digo que no nunca, pero hoy me siento muy bien físicamente y en buen nivel”, afirmó en primera instancia destacando que el capitán del Real Madrid todavía tiene cuerda para rápido en Europa.

Ads

“Si existiera esa posibilidad de volver a Argentina, obviamente sería en Peñarol, donde pasé mis primeros seis años jugando Liga, creo que sería lo correcto”, agregó sin dudar. Los títulos ganados, la admiración que despertó en los hinchas y la buena relación que ha tenido a lo largo de los años con algunos de ellos también, hacen que sea el destino más lógico para el esperado regreso. Eso sí, dentro de unos años.

“La gente de Peñarol me demuestra mucho cariño pero en realidad no pienso en eso, sino en hacer lo mejor posible el año que viene, la temporada con el Madrid y ahí está puesta mi energía”, concluyó.

Ads

El romance seguirá y seguramente tendrá algún capítulo más adelante, cuando los caminos de Peñarol y Facundo Campazzo se vuelvan a cruzar.