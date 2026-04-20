Peñarol terminó la fase regular con una sonrisa tras imponerse por 87-80 a Ferro Carril Oeste en un partido intenso y muy disputado. A pesar de la ausencia de Luciano Guerra, el conjunto marplatense mostró carácter y solidez para quedarse con una victoria clave en el cierre del calendario.

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Con este resultado, el “milrayitas” finalizó en el undécimo puesto con récord positivo (19-17) y ya sabe que su camino en los playoffs volverá a cruzarse con el conjunto de Caballito. Ferro, que se ubicará sexto más allá de lo que ocurra en el cruce entre Boca y Obras, será nuevamente su rival en la próxima fase.

El encuentro tuvo un desarrollo parejo desde el inicio, con ambos equipos mostrando eficacia ofensiva en la primera mitad, que terminó igualada en 47. Peñarol encontró respuestas en el goleo de Xavier Carreras y en el aporte de Al Thornton, quien, pese a algunas molestias físicas, resultó determinante en momentos clave.

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En el complemento, el local logró tomar una leve ventaja gracias a su efectividad en tiros abiertos y la inteligencia para generar faltas. Ferro se mantuvo en partido hasta el final, pero un triple de Agustín Pérez Tapia a falta de un minuto terminó de inclinar la balanza y aseguró el triunfo para Peñarol, que ahora se enfoca en el desafío inmediato de los playoffs.

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