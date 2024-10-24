En medio de la gira con la que cerrará el mes de octubre, Peñarol no pudo superar a Zárate Basket en el DAM Stadium y terminó cayendo por 86-81 quedando ahora con un récord 2-3 en lo que va de la Liga Nacional.

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Nuevamente no pudo debutar Kelby Kramer, pero tuvo otra vez como figura al “Sheriff” Al Thornton que terminó la noche con 19 puntos y 13 rebotes en un nuevo doble-doble de la temporada. Además, complementaron la tarea del extranjero Marcus Thomas con 16, Víctor Fernández con 15 y Damián Pineda que sumó 13. En el local, si bien el goleador fue Selem Safar (17), una de las figuras fue Julián Aprea con 13 unidades y 10 tableros.

En un inicio cambiante, el marplatense Safar fue quien se hizo cargo de la ofensiva local pero tenía enfrente un activo Thornton que empezaba a mostrar que tendría una buena noche. El dueño de casa llegó a sacar una máxima de 7 pero apareció un parcial 10-0 del visitante para pasar al frente. Con un goleo muy repartido, los de Zárate terminaron perdiendo el primer chico 23-21.

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Pineda tuvo su primera aparición en el juego para abrir el segundo parcial pero el equipo zarateño encontró efectividad en Fraga Pérez. A pesar de ello no se podía acercar demasiado aun porque Thornton anotó 6 puntos seguidos y terminó la primera mitad al borde del doble-doble (15 puntos y 9 rebotes). El tramo previo al entretiempo fue favorable al local con Safar, Aprea y algunos aportes de Diggs para un 46-43 en su favor.

Damián Pineda con la casaca de Peñarol. (Foto: Prensa Zárate)

Zárate volvió al campo con un parcial 7-0 para sacar una máxima de 10 que ponía el partido en un momento particular. El buen presente de los locales los llevó a seguir estirando ventajas (14) y con poca respuesta por parte del equipo “milrayitas”. De a poco, volvió el tiro a distancia a ser una manera efectiva de mantenerse en partido con Pineda, Víctor Fernández y Marín. Gracias a esa herramienta, ingresó al último cuarto abajo por 3 (60-63).

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Thornton no había vuelto a convertir desde el entretiempo y la posta la tomó Marcus Thomas pero como había pasado con los marplatenses en el cuarto anterior, el tiro a distancia le dio respuestas a los de Anglese a través de Capponi y Gómez Quinteros. Cuando tuvo la oportunidad, con dos triples de Víctor Fernández consecutivos, el equipo marplatense se puso a sólo un punto (78-77). El último esfuerzo de los locales dio sus frutos porque logró una ventaja que ya no pudo recomponer el equipo marplatense.

Con una derrota en su segundo partido de la gira, ahora tendrá que enfrentarse el próximo viernes a las 22 horas ante Boca, en “La Bombonerita” en lo que será un partido aún más exigente para el equipo de Laginestra.