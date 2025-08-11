Con el ascenso de Racing de Chivilcoy y la confirmación por parte de Riachuelo de no disputar la máxima categoría y participar de La Liga Argentina tras intercambiar su plaza con la AdC, La Liga Nacional 2025/26 se disputará con 19 instituciones.

Si bien se especulaba con la posibilidad de que Lanus terminara comprando esa plaza que dejaba el conjunto riojano, la decision final es un torneo con menos protagonistas y, en consecuencia, algunos partidos menos.

La temporada comenzará el 24 de septiembre, en formato todos contra todos. Una vez finalizada la primera ronda de la fase regular, los cuatro mejores pondrán en juego la renovada Copa Islas Malvinas como torneo de medio término.

La Supercopa se disputará entre Boca Juniors, campeón de la temporada 2024/25 y la Copa Súper 20 2025, e Instituto, subcampeón en ambos torneos.

La fase regular de La Liga Nacional 25/26 tiene previsto su cierre para finales de abril, comenzando la Reclasificación (5º al 12º) y los Playoffs en mayo. La serie por la permanencia la disputarán los equipos que terminen en la 18º y 19º posición. Las finales se disputarán en el mes de junio.

Todos los equipos que participarán del torneo: Argentino, Atenas, Boca Jrs., Ferro, Gimnasia (CR), Independiente (O), Instituto, La Unión (F), Obras, Oberá, Olímpico, Peñarol, Platense, Quimsa, Racing (Ch), Regatas, San Lorenzo, San Martín, Unión (SF).