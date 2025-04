Peñarol afrontará desde esta noche, una serie de tres exigentes partidos buscando el regreso al triunfo que se le negó en sus últimas dos presentaciones en el Polideportivo “Islas Malvinas”. Las caídas ante Boca y Quimsa dejaron a los marplatenses con récord negativo (13-14) y ahora quieren traerse algún juego de la gira.

El primer encuentro de los tres será desde las 21.30 enfrentándose con Gimnasia de Comodoro Rivadavia en el “Socios Fundadores”, un equipo de buen presente a pesar de un mal inicio de temporada.

Ha hilvanado seis triunfos de manera consecutiva para ubicarse séptimo con récord 14-12 y consolidándose como equipo. La racha positiva comenzó el 15 de febrero ganándole como visitante a Olímpico de La Banda (89-82) y desde entonces sumó triunfos como local ante Oberá TC (64-62) y La Unión de Formosa (86-79) para luego viajar y quedarse con tres juegos durísimos: Unión de Santa Fe (88-89), Independiente de Oliva (79-84) y Zárate Basket (86-109).

Eso lo transforma en un rival peligroso sobre todo para un Peñarol que no podrá contar para este viaje con Luciano González y Federico Marín. El “Chuzito” sigue padeciendo los problemas que le generó un golpe en la rodilla en el partido ante Boca y el “Pájaro” aún no se terminó de recuperar de un golpe en el hombro y no viajó con la delegación.

Puede interesarte

La continuidad de la gira será el próximo jueves desde las 20.05 enfrentándose con Obras que es otro de los grandes candidatos de la temporada. El equipo del marplatense Marcos Mata, con un récord 17-8, se sostiene entre los cuatro mejores que pasan directamente a cuartos de final y ese es el objetivo que tienen en mente.

El cierre de la trilogía de duelos como visitante será el sábado a la mañana donde el rival de turno será San Lorenzo en el “Roberto Pando”. El cotejo ante el equipo de Boedo que busca salir del fondo de la tabla, será a las 11.30 con televisación de TyC Sports. Si bien por el momento está lejos de jugar el playout de permanencia, necesita sumar triunfos de manera imperiosa para no llegar a un cierre de fase regular complejo.