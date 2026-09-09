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Las Panteras debutaron con triunfo
Argentina venció 3-1 a Perú en su estreno en el Sudamericano de Brasil, con una gran actuación de Bianca Cugno.
Las Panteras comenzaron con el pie derecho el Sudamericano de Brasil. El seleccionado argentino remontó ante Perú y se impuso por 3-1, con parciales de 20-25, 25-15, 25-18 y 26-24.
La gran figura fue Bianca Cugno, quien aportó 32 puntos y resultó clave para la remontada argentina. Ahora, el equipo nacional enfrentará a Colombia este miércoles desde las 17.
El Sudamericano es clave para Las Panteras, ya que pone en juego la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y también otorga plazas para el Mundial 2027.