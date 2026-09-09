Las Panteras comenzaron con el pie derecho el Sudamericano de Brasil. El seleccionado argentino remontó ante Perú y se impuso por 3-1, con parciales de 20-25, 25-15, 25-18 y 26-24.

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La gran figura fue Bianca Cugno, quien aportó 32 puntos y resultó clave para la remontada argentina. Ahora, el equipo nacional enfrentará a Colombia este miércoles desde las 17.

El Sudamericano es clave para Las Panteras, ya que pone en juego la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y también otorga plazas para el Mundial 2027.

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