Boca arrancó con el pie derecho en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En La Bombonera, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena derrotó 1-0 a San Pablo en un partido de gran intensidad y sacó una ventaja mínima de cara al encuentro de vuelta.

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El conjunto xeneize tuvo un primer tiempo parejo, en el que le costó encontrar espacios y generar situaciones claras. Sin embargo, en la segunda etapa mejoró su rendimiento y encontró el gol que terminó definiendo el encuentro.

La jugada comenzó en los pies de Paredes y terminó con la aparición de Miguel Merentiel. El delantero uruguayo cazó un rebote dentro del área y mandó la pelota al fondo de la red para marcar el 1-0 y desatar el festejo en La Bombonera.

Boca tuvo después algunas oportunidades para ampliar la diferencia y viajar con mayor tranquilidad a Brasil, pero no logró ser contundente. Ahora tendrá siete días para preparar la revancha, donde deberá defender la ventaja en el Morumbí para meterse en las semifinales.

Con este tanto, Merentiel alcanzó los 61 goles con la camiseta de Boca, suma cinco tantos desde el regreso de Arruabarrena y se mantiene como el máximo goleador del equipo en 2026.

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