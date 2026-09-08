La Selección Argentina Sub-20 se recuperó de la derrota sufrida en el debut ante Polonia y protagonizó una goleada histórica frente a Benín. El equipo albiceleste se impuso por 8-0 y mantiene viva la ilusión de avanzar a los octavos de final.

Ads

Annika Paz fue la gran figura del encuentro con cuatro goles, mientras que Mercedes Sánchez convirtió dos. Los restantes tantos fueron anotados por Julia Vinhas y Julieta Aguilar.

La marplatense Camila Ochoa fue titular y formó parte del equipo que consiguió la contundente victoria.

Ahora, Argentina tendrá su última presentación en la fase de grupos ante México, este viernes, donde buscará un resultado que le permita asegurar su clasificación a la próxima ronda.

En el otro encuentro del Grupo B, Brasil derrotó 3-0 a Canadá y avanzó a octavos de final con puntaje ideal, tras sumar seis unidades.

Ads

Ads