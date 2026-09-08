Boca Juniors afrontará este martes uno de los compromisos más importantes del semestre cuando reciba a San Pablo de Brasil, desde las 21.30, en el estadio Alberto J. Armando, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena quedó concentrado de cara al trascendental encuentro y tendrá una buena noticia: Leandro Paredes volverá a estar a disposición. El capitán xeneize no fue convocado para el último empate ante Gimnasia de Mendoza con el objetivo de optimizar su recuperación física y llegar en las mejores condiciones al duelo internacional.

En contrapartida, Boca tendrá algunas ausencias. Milton Delgado quedó descartado luego de sufrir una distensión muscular previa al encuentro frente a Racing y tendrá alrededor de tres semanas de recuperación. Además, Milton Giménez no fue convocado y continúa perdiendo terreno dentro de la consideración del cuerpo técnico.

Otra de las bajas es la del juvenil Lautaro Bianco, quien no fue inscripto en la lista de buena fe para esta instancia de la competencia y todavía no pudo sumar sus primeros minutos oficiales en el equipo.

Todo listo para el partido

El encuentro comenzará a las 21.30 y tendrá al chileno Piero Maza como árbitro principal. Sus asistentes serán José Retamal y Miguel Rocha, mientras que Diego Flores estará como cuarto árbitro.

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En el VAR estará Fernando Vejar, acompañado por Miguel Araos como AVAR.

Boca llegó a esta instancia luego de superar a O'Higgins y Deportivo Recoleta, mientras que San Pablo dejó en el camino a Bolívar.

Además, el Xeneize buscará aprovechar su buen historial frente a equipos brasileños y volver a hacerse fuerte en una competencia internacional. El último antecedente ante San Pablo en La Bombonera se remonta a 2007, por la Copa Sudamericana, cuando Boca se impuso 2-1 con un doblete de Martín Palermo.

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La serie comenzará este martes en Buenos Aires y definirá a uno de los semifinalistas de la Copa Sudamericana. El ganador se enfrentará en la próxima instancia al vencedor del cruce entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama.