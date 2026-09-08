La Albiceleste que viene de caer 3-0 ante Polonia, mientras que el anfitrión consiguió sus primeros tres puntos.

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La Selección Argentina Sub 20 buscará recuperarse este martes de la derrota sufrida en el debut ante Polonia, cuando enfrente a Benín desde las 10, en Katowice, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial.

El equipo dirigido por Christian Meloni tuvo un estreno adverso y cayó 3-0 frente al conjunto polaco, que además de ser el anfitrión consiguió así su primer triunfo en su debut en un Mundial Sub 20.

Ahora, la Albiceleste tendrá la posibilidad de sumar sus primeros puntos frente a Benín y llegar con mejores perspectivas a la última jornada de la fase de grupos.

Esta edición del Mundial tiene un condimento especial para Argentina, ya que, por primera vez, el país cuenta con sus tres categorías juveniles participando de una Copa del Mundo.

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En la edición anterior, Argentina alcanzó los octavos de final, por lo que buscará mejorar aquella actuación y avanzar nuevamente a las instancias decisivas.

La fase de grupos finalizará el 11 de septiembre, cuando Argentina se mida ante México desde las 13, en el cierre de su participación en el Grupo A.

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