Emiliano “Dibu” Martínez fue nominado nuevamente al premio Lev Yashin, que distingue al mejor arquero del año y se entrega durante la ceremonia del Balón de Oro, que se realizará el próximo 26 de octubre.

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El arquero argentino,que fue figura en el Aston Villa y es actualmente uno de los motores mas importantes de la Selección Argentina, integra una nómina de diez candidatos junto a Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha.

Dibu buscará quedarse nuevamente con el galardón que ya obtuvo en 2023 y 2024. De conseguirlo por tercera vez, se convertirá en el máximo ganador histórico del premio Lev Yashin.

Entre los principales méritos de Martínez durante el período considerado aparecen su participación con el Aston Villa, con el que conquistó la Europa League, y su recorrido con la Selección Argentina, que llegó hasta la final del Mundial.

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