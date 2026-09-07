El US Open 2026 transita este lunes su novena jornada con la definición de los últimos cruces de octavos de final, tanto en el cuadro masculino como en el femenino. La atención argentina estará puesta en Francisco Cerúndolo, único representante nacional que continúa en singles.

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El porteño, 24° preclasificado, enfrentará al belga Alexander Blockx, 28° cabeza de serie, en el estadio Arthur Ashe. El encuentro será el segundo de la jornada y está previsto para comenzar alrededor de las 14 de Argentina.

Cerúndolo llega a esta instancia después de protagonizar una de las grandes remontadas del torneo. En tercera ronda estuvo dos sets abajo ante el estadounidense Taylor Fritz, pero logró revertir el marcador y se impuso por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 para alcanzar por primera vez los octavos de final del US Open.

Su rival también llega en gran momento. Blockx viene de eliminar al italiano Flavio Cobolli, quinto preclasificado, y disputa por primera vez el cuadro principal del US Open. Además, ambos ya se enfrentaron este año en Madrid, donde el belga se impuso en dos sets.

Defensores del titulo

El marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers enfrentan este lunes a los británicos Arthur Fery y Joshua Paris por la segunda ronda del US Open. El partido se disputará en la Cancha 17, desde las 17 horas de Argentina.

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Los campeones defensores vienen de superar en primera ronda a Henrik Jebens y Miguel Ángel Reyes-Varela por 7-5 y 6-3. Ahora, la dupla argentino-española buscará dar otro paso en Nueva York para defender el título conquistado en 2025.

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