Atlético Tucumán dio el golpe en el Cilindro de Avellaneda y derrotó 2-1 a Racing por la octava fecha del Torneo Clausura. El equipo de Julio César Falcioni consiguió el triunfo en los últimos minutos y volvió a celebrar ante uno de los grandes del fútbol argentino.

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Lautaro Godoy había puesto en ventaja al Decano, pero Leonel Pérez consiguió el empate para la Academia. Cuando todo parecía encaminado a la igualdad, Ramiro Ruíz apareció sobre el final y marcó el 2-1 definitivo para Atlético Tucumán.

Con este resultado, el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda quedó con apenas cinco puntos en ocho fechas, mientras que Racing continúa atravesando un complicado presente.

Tras la derrota, Marcos Rojo fue contundente al analizar el momento de la Academia: “Sentimos mucha vergüenza. De este momento se sale trabajando, trabajando y trabajando. Pero ya las palabras no alcanzan, tenemos que demostrar en la cancha”.

Para Falcioni, en cambio, la victoria significó extender una racha notable: Atlético Tucumán acumula tres triunfos consecutivos ante equipos grandes: 1-0 frente a River en el Monumental, 4-0 ante Independiente por Copa Argentina y ahora 2-1 contra Racing en Avellaneda.

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