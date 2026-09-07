River Plate volvió a sonreír. El equipo de Leonardo Ponzio venció 3-1 a Independiente Rivadavia, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026, y alcanzó su cuarto partido consecutivo sin derrotas.

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El Millonario acumula dos triunfos y un empate en sus últimas cuatro presentaciones: 2-0 ante Argentinos Juniors, 2-2 frente a Vélez, 3-2 contra Banfield y 3-1 ante Independiente Rivadavia.

Los goles del encuentro en el Monumental fueron convertidos por Cachete Montiel y un doblete de Galván, mientras que Arce descontó para la Lepra mendocina.

Con este resultado, River quedó noveno en la Zona B y séptimo en la Tabla Anual, a seis puntos de Independiente Rivadavia.

Además, Montiel alcanzó los 17 goles con la camiseta de River y superó a Juan Pablo Sorín para quedar como el tercer defensor más goleador en la historia del club, solamente por detrás de Daniel Passarella y Hernán Díaz.

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Ponzio, que lleva dos partidos y dos victorias como entrenador, destacó lo que significa estar al frente del club: “Es una casa, un estadio y un club donde siempre hay que ir para adelante. Este lugar es estar todos los días a más del 100%”.

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