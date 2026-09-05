Lautaro Martínez volvió a convertirse en protagonista del Inter de Milán. El delantero argentino marcó dos goles, incluido el tanto de la victoria en tiempo de descuento, para completar una espectacular remontada por 3-2 frente al Napoli por la tercera fecha de la Serie A.

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Después de un primer tiempo sin goles, el encuentro cambió completamente en el complemento. Matteo Politano abrió el marcador para la visita y Rasmus Højlund amplió la diferencia a los 53 minutos, dejando al conjunto napolitano con una ventaja de 2-0.

La reacción del Inter comenzó poco después y tuvo como protagonista a su capitán. Lautaro descontó y devolvió al equipo al partido, mientras que Marcus Thuram consiguió el empate cuando restaban ocho minutos para el final.

Con el 2-2, el conjunto local continuó buscando la remontada y encontró el premio cuando el encuentro ya transitaba el tiempo agregado. Tras un córner, Lautaro apareció en el segundo palo y convirtió el 3-2 que desató el festejo en San Siro.

El doblete tuvo además un valor especial para el atacante de la Selección Argentina, ya que fueron sus primeros dos goles de la nueva temporada de la Serie A.

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El triunfo permitió al Inter mantener su arranque perfecto en el campeonato italiano, con tres victorias en las primeras tres presentaciones. La actuación del argentino, por su parte, volvió a ser determinante para un equipo que pasó de estar dos goles abajo a quedarse con los tres puntos en los últimos minutos.

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