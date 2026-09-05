Aldosivi venció 3 a 1 a Banfield en el estadio José María Minella por la octava fecha del Torneo Clausura
En el debut de Javier Sanguinetti al mando del “tiburón”, el equipo del puerto demostró buenas jugadas colectivas, aprovechó sus oportunidades de cara al arco y luego de 294 días volvió a ganar en el torneo local.
La primera emoción en la fría tarde marplatense llegó a los 33 minutos. Tras un centro preciso de Nicolás Gaitán, el defensor del "Taladro", Renzo Malanca, desvió la pelota en contra y le dio la ventaja al conjunto local.
El segundo grito llegó en el minuto 41 tras una gran jugada colectiva dónde Andrés Vombergar marcaría de cabeza, y con éste, su tercer tanto con la camiseta del “tiburón”.
En la primera jugada del segundo tiempo, tras una mano dentro del área, el árbitro Sebastián Martínez sancionó penal a favor del conjunto visitante luego de revisar la acción en el VAR. Matías Hernández se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-1 en el marcador.
Lejos de replegarse para aguantar el resultado, Aldosivi volvió a golpear a los 7 minutos ST. Andrés Vombergar apareció nuevamente de cabeza para ampliar la ventaja y sellar el 3 a 1 final.
Con esta victoria, Aldosivi consigue 3 puntos fundamentales para la permanencia y se prepara para enfrentar a Independiente de Rivadavia, en condición de visitante, el próximo sábado 12 de septiembre a las 14:45 por la fecha 9 del Torneo Clausura.