La primera emoción en la fría tarde marplatense llegó a los 33 minutos. Tras un centro preciso de Nicolás Gaitán, el defensor del "Taladro", Renzo Malanca, desvió la pelota en contra y le dio la ventaja al conjunto local.

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El segundo grito llegó en el minuto 41 tras una gran jugada colectiva dónde Andrés Vombergar marcaría de cabeza, y con éste, su tercer tanto con la camiseta del “tiburón”.

En la primera jugada del segundo tiempo, tras una mano dentro del área, el árbitro Sebastián Martínez sancionó penal a favor del conjunto visitante luego de revisar la acción en el VAR. Matías Hernández se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-1 en el marcador.

Lejos de replegarse para aguantar el resultado, Aldosivi volvió a golpear a los 7 minutos ST. Andrés Vombergar apareció nuevamente de cabeza para ampliar la ventaja y sellar el 3 a 1 final.

Con esta victoria, Aldosivi consigue 3 puntos fundamentales para la permanencia y se prepara para enfrentar a Independiente de Rivadavia, en condición de visitante, el próximo sábado 12 de septiembre a las 14:45 por la fecha 9 del Torneo Clausura.

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