La jornada de Primera, Quinta y Sexta División tendrá actividad este sábado, domingo y miércoles, con varios partidos destacados en el fútbol marplatense.
La programación se extenderá hasta el miércoles 9 de septiembre debido a que algunos de los equipos que participan del torneo también afrontan otras competencias, por lo que debieron reacomodar sus partidos de la fecha para poder cumplir con ambos calendarios.
Sábado 5 de septiembre
- Independiente vs. Al Ver Verás: Sexta 12.30, Quinta 14.00 y Primera 16.00.
- Talleres vs. River Plate: Sexta 12.30, Quinta 14.00 y Primera 16.00.
- Argentinos del Sud vs. Almagro Florida: Quinta 14.00 y Primera 16.00.
- San José vs. Racing: Sexta 12.30, Quinta 14.00 y Primera 16.00.
- Boca vs. Cadetes: Sexta 12.30, Quinta 14.00 y Primera 16.00.
- General Mitre vs. Chapadmalal: Sexta 12.30, Quinta 14.00 y Primera 16.00.
- Unión vs. San Isidro: Quinta 14.00 y Primera 16.00.
- Deportivo Norte vs. Colegiales: Sexta 12.30, Quinta 14.00 y Primera 16.00.
- Once Unidos vs. Nación: Sexta 12.30, Quinta 14.00 y Primera 16.00.
- San Lorenzo vs. Banfield: Sexta 12.30, Quinta 14.00 y Primera 16.00.
- General Urquiza vs. El Cañón: Sexta 12.30, Quinta 14.00 y Primera 16.00.
Domingo 6 de septiembre
- Alvarado vs. Quilmes: Sexta 10.00, Quinta 11.30 y Primera 13.30.
Miércoles 9 de septiembre
- Círculo Deportivo vs. Kimberley: Primera 15.00.
En la Zona A, hay una lucha muy pareja por el primer puesto: Quilmes, Alvarado, River y Argentinos del Sud comparten la cima con 7 puntos.
La Zona B, en cambio, tiene un líder absoluto. Cadetes ganó los cuatro partidos que disputó y suma 12 puntos, mientras que Kimberley aparece como escolta con 10 unidades.
Por último, en la Zona C, El Cañón ganó todos sus encuentros y ya cumplió con su fecha libre, por lo que lidera el grupo. Detrás aparece Atlético Mar del Plata, con 9 puntos, que este fin de semana tendrá jornada libre.
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