Mediante un proyecto de ordenanza, el presidente del bloque de concejales de la UCR + Nuevos Aires, Ariel Martínez Bordaisco, impulsa la declaración de “Visitantes Notables del Partido de General Pueyrredon” a los futbolistas Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Ángel Correa Martínez y Thiago Almada, integrantes de la Selección Argentina de Futbol que se consagrara campeona de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y miembros del actual plantel profesional del Club Atlético River Plate, por el logro deportivo alcanzado y su representación de nuestro país.

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En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, el edil radical puntualizó que especialmente “Gonzalo Ariel Montiel, Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi y Thiago Ezequiel Almada integraron, asimismo, la Selección Argentina subcampeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026, formando parte de los planteles nacionales que alcanzaron dos finales mundialistas consecutivas”.

Bordaisco destacó la visita a la ciudad de Mar del Plata del plantel profesional del Club Atlético River Plate, con motivo del encuentro oficial que disputará por el Torneo Clausura 2026 frente al Club Atlético Aldosivi, durante el próximo mes de noviembre.

“El deporte constituye una herramienta fundamental para la formación integral de las personas y transmite valores esenciales como el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia, el compromiso, el trabajo en equipo y el respeto; que la ciudad de Mar del Plata posee una histórica tradición deportiva y ha sido escenario de numerosos acontecimientos de trascendencia nacional e internacional”, señaló el concejal.

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Y remarcó: “La presencia en nuestra ciudad del Club Atlético River Plate constituye una oportunidad propicia para reconocer a destacados deportistas que han representado a la Selección Argentina en las máximas instancias del fútbol mundial; que la Selección Argentina se consagró campeona de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, obteniendo la tercera Copa Mundial de su historia”.

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“Marcos Javier Acuña, Gonzalo Ariel Montiel, Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi y Ángel Martín Correa Martínez integraron los planteles de la Selección Argentina que se consagraron campeones de la Copa América 2021 y de la Finalissima 2022; Que Marcos Javier Acuña, Gonzalo Ariel Montiel y Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi volvieron a consagrarse campeones con la Selección Argentina en la Copa América 2024”, añadió.

A su vez, Bordaisco agregó que “actualmente integran el plantel profesional del Club Atlético River Plate cinco futbolistas que formaron parte del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022: Marcos Javier Acuña, Gonzalo Ariel Montiel, Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi, Ángel Martín Correa Martínez y Thiago Ezequiel Almada”.

“Merece destacarse especialmente que Gonzalo Montiel convirtió el penal decisivo de la definición frente a Francia, sellando la tercera consagración mundial de la Selección Argentina y protagonizando una de las imágenes más emblemáticas de la historia del deporte nacional. Cuatro años más tarde la Selección Argentina volvió alcanzar la instancia decisiva de una Copa Mundial, consagrándose subcampeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputada en Canadá, Estados Unidos y México”, resaltó.

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A continuación, Bordaisco señaló que “Gonzalo Ariel Montiel, Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi y Thiago Ezequiel Almada integraron el plantel argentino que obtuvo dicho subcampeonato mundial y actualmente forman parte del plantel profesional del Club Atlético River Plate. Montiel, Otamendi y Almada formaron parte de dos planteles argentinos que alcanzaron consecutivamente la final de una Copa del Mundo, obteniendo el campeonato en Qatar 2022 y el subcampeonato en 2026”

“Estos futbolistas representan una generación excepcional del deporte argentino y se han constituido en referentes para niños, niñas y jóvenes. Sus recorridos deportivos evidencian los valores de sacrificio, preparación, constancia, superación y trabajo colectivo necesarios para alcanzar los más altos niveles de competencia. Resulta deber de las instituciones públicas reconocer a quienes, mediante el deporte, contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia, la convivencia y el orgullo de representar los colores de nuestro país”, concluyó el edil radical.