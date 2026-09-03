Quilmes y Unión ya tienen todo listo para la Liga Argentina
Los dos equipos marplatenses integrarán la Conferencia Sur en la próxima temporada de la segunda categoría del básquet nacional.
La Liga Argentina 2026/27 ya tiene sus 34 equipos confirmados y contará nuevamente con presencia marplatense. Quilmes y Unión formarán parte de la Conferencia Sur, que estará integrada por 17 equipos.
Además de los dos representantes de Mar del Plata, la zona tendrá a Deportivo Viedma, Villa Mitre, Pico FC, Pergamino Básquet, Racing de Avellaneda, Lanús, Gimnasia y Esgrima La Plata, El Talar, Ciclista Juninense, Provincial de Rosario, Centenario de Venado Tuerto, Central Entrerriano, La Unión de Colón y Tomás de Rocamora.
De esta manera, Quilmes y Unión volverán a compartir conferencia y ya comienzan a prepararse para una nueva temporada en la segunda categoría del básquet argentino.