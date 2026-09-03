La Liga Argentina 2026/27 ya tiene sus 34 equipos confirmados y contará nuevamente con presencia marplatense. Quilmes y Unión formarán parte de la Conferencia Sur, que estará integrada por 17 equipos.

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Además de los dos representantes de Mar del Plata, la zona tendrá a Deportivo Viedma, Villa Mitre, Pico FC, Pergamino Básquet, Racing de Avellaneda, Lanús, Gimnasia y Esgrima La Plata, El Talar, Ciclista Juninense, Provincial de Rosario, Centenario de Venado Tuerto, Central Entrerriano, La Unión de Colón y Tomás de Rocamora.

De esta manera, Quilmes y Unión volverán a compartir conferencia y ya comienzan a prepararse para una nueva temporada en la segunda categoría del básquet argentino.

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