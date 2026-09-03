Mariano Navone sigue volando en Nueva York. El tenista argentino protagonizó una gran remontada ante el italiano Matteo Berrettini y se impuso por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6(4) para avanzar a la tercera ronda del US Open.

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La "Nave" comenzó el encuentro en desventaja luego de perder el primer set, pero rápidamente logró cambiar el desarrollo del partido. Con mucha firmeza desde el fondo de la cancha, especialmente con su revés, Navone empezó a imponerse en los intercambios y complicó cada vez más a un Berrettini que no logró encontrarle la vuelta a su juego.

El argentino mantuvo la solidez en los momentos decisivos y consiguió quedarse con el segundo y tercer parcial para dar vuelta el marcador. En el cuarto set, el partido fue mucho más parejo y todo se definió en el tie-break, donde Navone volvió a mostrar su fortaleza para cerrarlo por 7-4 y sellar una enorme victoria.

De esta manera, Navone se metió entre los 32 mejores del torneo y tendrá por delante un desafío especial: enfrentará a Tomás Martín Etcheverry en la tercera ronda.

El duelo será 100% argentino y tendrá un premio extra: el ganador se asegurará un lugar en los octavos de final del US Open, garantizando así la presencia de un representante nacional entre los 16 mejores del último Grand Slam de la temporada.

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