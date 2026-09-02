La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un homenaje a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina. La medida quedó establecida en el Boletín N°6940 y alcanza a todas las categorías del fútbol masculino y femenino, además de futsal y fútbol playa en todo el país.

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El reconocimiento establece que, durante la próxima fecha de cada competencia, los partidos se detendrán al cumplirse el minuto 10 del primer tiempo para realizar un minuto de aplausos en honor a la trayectoria del capitán argentino.

La iniciativa será acompañada por un video institucional de la AFA en los estadios que cuenten con pantallas.

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La resolución se conoció a dos días del anuncio del propio Messi, quien el pasado 31 de agosto confirmó su retiro del seleccionado nacional.

A lo largo de su carrera con la camiseta argentina, disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y conquistó la Copa del Mundo de Qatar 2022 y dos Copas América

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