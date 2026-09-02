El mercado europeo de la selección: altas y bajas
Enzo Fernández, Dibu Martínez, Cuti Romero y Valentín Barco fueron algunos de los grandes protagonistas de un mercado que también tuvo movimientos de Almada, Rulli, Medina y Molina.
El mercado de pases europeo llegó a su fin y dejó varios movimientos importantes entre los futbolistas habituales de la Selección Argentina. Hubo transferencias millonarias, préstamos, renovaciones y también algunas novelas que finalmente no terminaron en cambio de club.
Uno de los grandes movimientos fue el de Enzo Fernández, que dejó Chelsea para convertirse en nuevo jugador del Manchester City por 145 millones de euros, mientras que Cristian Romero pasó del Tottenham al Atlético de Madrid por 40 millones.
También se concretó el traspaso de Emiliano “Dibu” Martínez, que dejó Aston Villa y continuará su carrera en Chelsea a cambio de 8,7 millones de euros. En tanto, Valentín Barco pasó del Estrasburgo al conjunto londinense por 40 millones de euros.
Otro de los grandes protagonistas fue Julián Álvarez. El delantero finalmente continuará en Atlético de Madrid luego de una intensa novela durante el cierre del mercado. El conjunto español no quiso negociar con Barcelona y el argentino tampoco aceptó una posible transferencia al Arsenal.
Todos los movimientos de los argentinos
- Juan Musso: continúa en Atlético de Madrid. Estuvo muy cerca de pasar al Napoli.
- Marcos Senesi: pasó de Bournemouth a Tottenham en condición de libre.
- Leonardo Balerdi: dejó Olympique de Marsella para jugar en Roma a préstamo por 1 millón de euros, con una opción de compra de 15 millones, que será obligatoria si disputa 15 partidos y el equipo se clasifica a una competición europea.
- Nicolás Tagliafico: continúa en Lyon. Estuvo cerca de Juventus y Atlético de Madrid, pero el club francés no consiguió a su reemplazante y decidió no liberarlo.
- Gonzalo Montiel: continúa en River.
- Leandro Paredes: continúa en Boca. Milan realizó una oferta que fue rechazada.
- Lisandro Martínez: continúa en Manchester United.
- Rodrigo De Paul: continúa en Inter Miami.
- Valentín Barco: pasó de Estrasburgo a Chelsea por 40 millones de euros.
- Julián Álvarez: continúa en Atlético de Madrid tras los intentos de Barcelona y Arsenal por contratarlo.
- Lionel Messi: continúa en Inter Miami.
- Giovani Lo Celso: continúa en Betis.
- Gerónimo Rulli: pasó de Olympique de Marsella a Manchester City por 3,5 millones de euros.
- Cristian Romero: pasó de Tottenham a Atlético de Madrid por 40 millones de euros.
- Exequiel Palacios: dejó Bayer Leverkusen y pasó a Ipswich Town por 22,5 millones de euros.
- Nicolás González: continúa en Juventus.
- Thiago Almada: pasó de Atlético de Madrid a River por 20 millones de euros.
- Giuliano Simeone: continúa en Atlético de Madrid.
- Nico Paz: firmó con Como por 60 millones de euros. Real Madrid mantiene una opción para repescarlo por 80 millones.
- Nicolás Otamendi: dejó Benfica y regresó a River en condición de libre.
- Alexis Mac Allister: continúa en Liverpool.
- Kevin López: renovó su vínculo con Palmeiras.
- Lautaro Martínez: continúa en Inter. Barcelona mostró interés por el delantero.
- Emiliano Martínez: pasó de Aston Villa a Chelsea por 8,7 millones de euros.
- Enzo Fernández: pasó de Chelsea a Manchester City por 145 millones de euros.
- Facundo Medina: dejó Olympique de Marsella y pasó a Bayer Leverkusen por 23 millones de euros.
- Nahuel Molina: pasó de Atlético de Madrid a Roma por 13 millones de euros más 4 millones en variables.