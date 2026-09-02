El mercado de pases europeo llegó a su fin y dejó varios movimientos importantes entre los futbolistas habituales de la Selección Argentina. Hubo transferencias millonarias, préstamos, renovaciones y también algunas novelas que finalmente no terminaron en cambio de club.

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Uno de los grandes movimientos fue el de Enzo Fernández, que dejó Chelsea para convertirse en nuevo jugador del Manchester City por 145 millones de euros, mientras que Cristian Romero pasó del Tottenham al Atlético de Madrid por 40 millones.

También se concretó el traspaso de Emiliano “Dibu” Martínez, que dejó Aston Villa y continuará su carrera en Chelsea a cambio de 8,7 millones de euros. En tanto, Valentín Barco pasó del Estrasburgo al conjunto londinense por 40 millones de euros.

Otro de los grandes protagonistas fue Julián Álvarez. El delantero finalmente continuará en Atlético de Madrid luego de una intensa novela durante el cierre del mercado. El conjunto español no quiso negociar con Barcelona y el argentino tampoco aceptó una posible transferencia al Arsenal.

Todos los movimientos de los argentinos

Juan Musso: continúa en Atlético de Madrid. Estuvo muy cerca de pasar al Napoli.

continúa en Atlético de Madrid. Estuvo muy cerca de pasar al Napoli. Marcos Senesi: pasó de Bournemouth a Tottenham en condición de libre.

pasó de Bournemouth a Tottenham en condición de libre. Leonardo Balerdi: dejó Olympique de Marsella para jugar en Roma a préstamo por 1 millón de euros , con una opción de compra de 15 millones , que será obligatoria si disputa 15 partidos y el equipo se clasifica a una competición europea.

dejó Olympique de Marsella para jugar en Roma a préstamo por , con una opción de compra de , que será obligatoria si disputa 15 partidos y el equipo se clasifica a una competición europea. Nicolás Tagliafico: continúa en Lyon. Estuvo cerca de Juventus y Atlético de Madrid, pero el club francés no consiguió a su reemplazante y decidió no liberarlo.

continúa en Lyon. Estuvo cerca de Juventus y Atlético de Madrid, pero el club francés no consiguió a su reemplazante y decidió no liberarlo. Gonzalo Montiel: continúa en River.

continúa en River. Leandro Paredes: continúa en Boca. Milan realizó una oferta que fue rechazada.

continúa en Boca. Milan realizó una oferta que fue rechazada. Lisandro Martínez: continúa en Manchester United.

continúa en Manchester United. Rodrigo De Paul: continúa en Inter Miami.

continúa en Inter Miami. Valentín Barco: pasó de Estrasburgo a Chelsea por 40 millones de euros .

pasó de Estrasburgo a Chelsea por . Julián Álvarez: continúa en Atlético de Madrid tras los intentos de Barcelona y Arsenal por contratarlo.

continúa en Atlético de Madrid tras los intentos de Barcelona y Arsenal por contratarlo. Lionel Messi: continúa en Inter Miami.

continúa en Inter Miami. Giovani Lo Celso: continúa en Betis.

continúa en Betis. Gerónimo Rulli: pasó de Olympique de Marsella a Manchester City por 3,5 millones de euros .

pasó de Olympique de Marsella a Manchester City por . Cristian Romero: pasó de Tottenham a Atlético de Madrid por 40 millones de euros .

pasó de Tottenham a Atlético de Madrid por . Exequiel Palacios: dejó Bayer Leverkusen y pasó a Ipswich Town por 22,5 millones de euros .

dejó Bayer Leverkusen y pasó a Ipswich Town por . Nicolás González: continúa en Juventus.

continúa en Juventus. Thiago Almada: pasó de Atlético de Madrid a River por 20 millones de euros .

pasó de Atlético de Madrid a River por . Giuliano Simeone: continúa en Atlético de Madrid.

continúa en Atlético de Madrid. Nico Paz: firmó con Como por 60 millones de euros . Real Madrid mantiene una opción para repescarlo por 80 millones .

firmó con Como por . Real Madrid mantiene una opción para repescarlo por . Nicolás Otamendi: dejó Benfica y regresó a River en condición de libre.

dejó Benfica y regresó a River en condición de libre. Alexis Mac Allister: continúa en Liverpool.

continúa en Liverpool. Kevin López: renovó su vínculo con Palmeiras.

renovó su vínculo con Palmeiras. Lautaro Martínez: continúa en Inter. Barcelona mostró interés por el delantero.

continúa en Inter. Barcelona mostró interés por el delantero. Emiliano Martínez: pasó de Aston Villa a Chelsea por 8,7 millones de euros .

pasó de Aston Villa a Chelsea por . Enzo Fernández: pasó de Chelsea a Manchester City por 145 millones de euros .

pasó de Chelsea a Manchester City por . Facundo Medina: dejó Olympique de Marsella y pasó a Bayer Leverkusen por 23 millones de euros .

dejó Olympique de Marsella y pasó a Bayer Leverkusen por . Nahuel Molina: pasó de Atlético de Madrid a Roma por 13 millones de euros más 4 millones en variables.

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