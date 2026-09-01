El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) difundió los resultados destacados obtenidos por atletas marplatenses en competencias internacionales durante el último mes, con actuaciones sobresalientes en taekwondo, natación, vóley, surf y squash.

Ads

En taekwondo, Tomás Maimone logró cuatro medallas de oro en el World One Taekwon-Do Championship 7th 2026, representando a la Selección Argentina en el Kukkiwon, sede mundial del taekwondo en Seúl.

El marplatense ganó en Formas por equipos, Combate individual hasta 70 kg, Rotura de Habilidad -en una final reñida ante representantes de Hong Kong y Kirguistán- y en Combate hasta 70 kg entre atletas ITF y WTF, donde se impuso por KO. Además, obtuvo una medalla de plata en Combate por equipos, frente a un combinado asiático integrado por deportistas de Corea, Kirguistán, Japón y Rusia.

Puede interesarte

Por su parte en natación, Matías Chaillou, de 17 años, participó del Pan Pacific Junior Swimming Championships en Vancouver junto a la Selección Argentina. Ganó la medalla de plata en los 100 metros estilo libre, con un tiempo de 49s56, que significó un récord nacional juvenil. La prueba fue ganada por el estadounidense Luka Mijatovic (49s53).

En otra jornada, Chaillou igualó el récord nacional juvenil de 50 metros libre con 22s72, quedándose con el quinto puesto en la final.

Ads

Mientras tanto en vóley el jugador Lucas Conde se consagró campeón con la Selección Argentina en la Copa Sudamericana Cochabamba 2026, tras vencer a Brasil por 3-2 (21-25, 25-21, 20-25, 25-20 y 15-10). El receptor punta fue titular, aportó 13 puntos y se ubicó como el tercer máximo anotador argentino en la final.

Puede interesarte

Otra disciplina con presencia marplatense fue surf. Allí, Emiliano Tabaré obtuvo el segundo puesto en la categoría Pro Masters del Cholo Invitational, en Puerto Escondido, frente a competidores de Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Chile. Días antes del torneo, Tabaré sufrió un episodio de riesgo dentro del agua en Zicatela, con una costilla fisurada, pero igualmente logró destacarse y finalizar detrás del puertorriqueño Rubén Quiñonez.

Finalmente en squash los atletas Segundo Portabales, Leandro Romiglio y Antonella Falcione participaron del XXVII Pan American de Squash, donde obtuvieron la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Los tres deportistas fueron ganadores de la Medalla al Mérito Deportivo que entrega el Municipio y reciben apoyo del EMDER en distintas etapas de sus carreras.

Ads